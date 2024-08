Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Schockanrufer erbeutet Gold und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro - Polizei fahndet mit Bildern nach mutmaßlichem Täter

Stade (ots)

Bereits vor einem Jahr, am 08.August2023 kam es in Hollern-Twielenfleth zu einem Schockanruf bei einem älteren Ehepaar, in dessen Verlauf die bisher unbekannten Täter Geld und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro erbeuten konnten. Seinerzeit war ein Anruf eingegangen, in dem sich eine weibliche Stimme zunächst als die Tochter ausgegeben hatte. Danach war dann eine andere Frau am Telefon erschienen und hatte angegeben, von der Polizei zu sein. Die Tochter hätte einen Autounfall gehabt, bei dem eine andere Frau ums Leben gekommen sei. Die Tochter wäre jetzt in Haft und könnte gegen Zahlung einer Kaution freikommen. Die Angerufenen wurden gefragt ob sie Geld oder Schmuck im Hause hätten. Dieses würde abgeholt, von der Staatsanwaltschaft dokumentiert und anschließend wieder zurückgegeben. Das von dem Anruf überrumpelte und geschockte Ehepaar übergab den Schmuck und das Gold dann schließlich nach ca. einer Viertelstunde an einen unbekannten Abholer an der Haustür.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- circa 32-34 Jahre alt - circa 160 cm groß - südländisches Erscheinungsbild (Türkei) - dunkles Haar - kein Bart, keine Brille - akzentfreies Hochdeutsch - dunkle Pudelmütze - rot-schwarz karierte Jacke - dunkle Hose

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der mutmaßliche Abholer von einer Überwachungskamera aufgenommen wurde. Es wird davon ausgegangen, dass dieser möglicherweise auch noch an anderen Taten bundesweit beteiligt sein könnte.

Die Polizei fragt nun:

"Wer kennt die hier abgebildete Person oder kann Hinweise zu deren Identität geben?"

Polizeisprecher Rainer Bohmbach warnt erneut vor derartigen Betrugsmaschen.

"Gehen Sie auf keinen Fall auf solche Anrufe ein und legen sie sofort den Hörer auf. Übergeben Sie kein Geld und keinen Schmuck. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft würden keinesfalls am Telefon ein derartiges Vorgehen fordern. Informieren Sie sofort die richtige Polizei auch unter Notruf 110.

Informieren Sie auch Nachbarn und Verwandte über diese Betrugsmaschen, bei denen besonders ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger oft um ihre gesamten Ersparnisse gebracht werden."

