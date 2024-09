Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen/Öpfingen - Müll illegal entsorgt

Am Dienstag meldeten Zeugen Sperrmüll in Ehingen und Öpfingen.

Ulm (ots)

Eine Zeugin meldete am Dienstagvormittag den Müll der Polizei. Auf einem Feldweg oberhalb der Blaubeurer Straße entsorgte ein Unbekannter eine Waschmaschine, Kinderspielzeug sowie eine Tüte mit Sperrmüll. Die Polizei Ehingen hat die Ermittlungen zum Verursacher aufgenommen.

Am Nachmittag stellte ein weiterer Anrufer Müll in Öpfingen fest. Beim Friedhof in der Panoramastraße lagen Tüten mit Sperrmüll. In dem Müll fand die Polizei Schriftstücke mit einer Adresse. Die Ermittlungen ergaben, dass die Frau den Müll dort unerlaubt entsorgte. Die 33-Jährige erwartet nun eine Anzeige.

++++1737620 1740739(TL)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell