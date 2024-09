Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Nach Unfall geflüchtet

Zwischen Montag und Mittwoch verursachte ein Unbekannter bei Laupheim rund 20.000 Euro Schaden.

Ulm (ots)

Am Mittwoch gegen 9 Uhr stellte die Straßenmeisterei den Schaden an der B30 bei Laupheim fest. Den Spuren zufolge war ein Unbekannter auf der B30 in Richtung Ulm unterwegs. An der Anschlussstelle Laupheim Süd wollte er die Bundesstraße verlassen. Dabei stieß er mit seinem Fahrzeug gegen einen Anpralldämpfer und streifte anschließend mehrere Leitplanken. Ohne sich um den Schaden zu kümmern flüchtete er. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen zum Verursacher aufgenommen. Dabei bittet sie auch um Hinweise von Zeugen. Den Spuren zufolge war der Unfallverursacher mit einem Audi A4 unterwegs. Der verursachte Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

++++1746331(TL)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell