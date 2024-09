Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Bernstadt - Betrunken zur Arbeit

Einen auffälligen Traktorfahrer meldete ein Zeuge der Polizei am Dienstag in Bernstadt.

Gegen 20.30 Uhr meldete ein Zeuge einen auffälligen und offensichtlich betrunkenen Traktorfahrer in Bernstadt. Die Polizei Ulm traf den mutmaßlichen Fahrer kurz darauf an seinem Arbeitplatz an. Der war offensichtlich alkoholisiert. Deshalb nahm ihn die Streife mit in ein Krankenhaus. Dort musste er Blut abgeben. Da der Mann keinen Führerschein hatte, ermittelt die Polizei Ulm neben der Trunkenheitsfahrt auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann.

