Am Montag flüchtete ein Unbekannter nach einem Unfall bei Blaubeuren.

Kurz vor 19 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Twingo die Bühlstraße in Gerhausen. Er wollte in die Beininger Straße einfahren, um auf die Hauptstraße zu gelangen. Ein von links kommender Pedelec-Fahrer wollte von der Straße Unter dem Schillerstein ebenfalls in die Beininger Straße einfahren. Dabei nahm der Pedelec-Fahrer dem 21-Jährigen die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß landete der Pedelec-Fahrer auf der Frontscheibe des Pkws. Scheinbar unverletzt, schob er das Pedelec an den Fahrbahnrand. Auf die Nachfrage des Twingo-Fahrers, ob er einen Rettungswagen benötige, begann der Radfahrer den Twingo-Fahrer zu beschimpfen. Als der Autofahrer die Polizei verständigte, flüchtete der Pedelec-Fahrer. Bei dem Radfahrer handelte es sich um einen ca. 1,70m großen Mann im Alter von 60 bis 70 Jahren. Da zum Zeitpunkt des Eintreffens der Polizei jedoch keine Zeugen mehr vor Ort waren, werden diese gebeten, sich bei der Polizei Ehingen unter Tel. 07391/5880 zu melden. Der Schaden am Twingo wird auf 500 Euro geschätzt.

Hinweis der Polizei:

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt. Wer in einen Unfall verwickelt ist, sollte sich beim anderen Unfallbeteiligten oder der Polizei melden. Dann ist im Regelfall höchstens ein Bußgeld zu erwarten. Wer aber wegfährt, dem drohen Strafen und der Führerscheinentzug.

