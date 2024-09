Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Bei Unfall verletzt

Am Dienstag erlitt ein Biker bei Dietenheim schwere Verletzungen.

Kurz nach 8 Uhr befuhr der 53-Jährige mit seiner Vespa die Landstraße 1268 bei Dietenheim. An einer Kreuzung bog ein entgegenkommendes Auto nach links in die Industriestraße ab. Der Biker schätzte den Abstand zum Pkw wohl falsch ein. Deshalb musste er abrupt abbremsen. Durch das starke Bremsen stürzte er und verletzte sich dabei schwer. Rettungskräfte verbrachten den Mann in eine Klinik. Die Polizei Laupheim nahm den Unfall auf. Ein Abschlepper barg das Zweirad. Die Straße wurde zeitweise gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden an der Vespa auf 600 Euro.

