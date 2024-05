Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Clemens-Hagemann-Straße

Unfallflucht - Fahrradfahrer gesucht!

Coesfeld (ots)

Eine 56-jährige Autofahrerin aus Ottmarsbocholt befuhr am 20.05.2024, gegen 07.30 Uhr, die Clemens-Hagemann-Straße in Senden. Aus der Straße Feldmark kreuzte zu diesem Zeitpunkt ein Radfahrer. Es kam zur Kollision bei dem ein Sachschaden am Auto der 56-Jährigen entstand. Der Radfahrer stand danach auf und fuhr mit seinem Rad weiter in Richtung Heitkamp, ohne seinen Anschlusspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Er wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 16-17 Jahre alt - ca. 170 cm groß - normale Statur - gelocktes, braunes Haar - bekleidet mit einer grünen Arbeitshose, einer dunklen Plüschjacke und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Bei seinem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Mountainbike.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell