Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen an der Fils/B 10 - Bei Unfall verletzt

Am Dienstag kam es auf der B10 bei Eislingen zu einem Unfall.

Ulm (ots)

Um 14.30 Uhr befuhr eine 36-jährige BMW-Fahrerin die B10 in Richtung Göppingen. Kurz nach der Ausfahrt Eislingen-Ost kam sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Das Auto kam auf dem Strandstreifen zum Stehen. Rettungskräfte brachten die vermutlich schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus. Ein Abschlepper barg das nicht mehr fahrbereite Auto. Der Schaden am BMW muss noch ermittelt werden. Die Polizei Eislingen hat den Unfall aufgenommen. Sie lenkte den Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfalle vorbei. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Die Straßenmeisterei entfernte Öl, das nach dem Unfall aus dem Pkw in den Grünstreifen lief.

