Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gammelshausen - Unfall mit Wohnwagen

Weil ein Wohnwagen nicht richtig gesichert war, kam es am Dienstag zu einem Unfall in Gammelshausen.

Ulm (ots)

Um 9.40 Uhr befuhr ein 70-jähriger Daimler-Fahrer mit angehängtem Wohnwagen die Eugen-Rau-Straße. Er hatte den Wohnwagen wohl nicht richtig am Auto angehängt. Denn als er nach links auf die Eschenbacher Straße abbog, verselbständigte sich der Wohnwagen und prallte gegen einen parkenden Ford. Der parkte auf der rechten Straßenseite. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizei Uhingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Ford auf 10.000 Euro, den am Wohnwagen auf 1.000 Euro. Zudem wurde die Straße durch die Anhängerkupplung zerkratzt. Ob dadurch ein Schaden entstand muss noch ermittelt werden.

++++1735159(TH)

Teresa Luntz, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell