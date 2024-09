Ulm (ots) - Um 16.20 Uhr war eine 73-Jährige von Erlenmoos in Richtung Ochsenhausen unterwegs. In Ochsenhausen wollte sie mit ihrem Toyota in die Brühlstraße nach links abbiegen. Die Frau wartete zunächst auf der Abbiegespur da ihr mehrere Autos entgegenkamen. Dann bog sie ab und übersah wohl einen ...

mehr