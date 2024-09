Polizeipräsidium Ulm

Zwischen Montag und Dienstag stahl ein Unbekannter zwei Roller auf dem Ulmer Eselsberg.

Zwischen 15 Uhr und 10 Uhr war ein Dieb in der Eselsbergsteige und dem Johannes-Mynsinger-Weg unterwegs. Der Unbekannte stahl einen blauen Peugeot-Roller, Modell Speedfight und einen schwarzen Honda, Modell AF 32. Beide waren mit einem Lenkradschloss gesichert. In Tatortnähe fanden die Ermittler abgerissene Teile der Roller. Die lagen in einem Gebüsch bei der Spiel- und Sportanlage einer Grundschule in der Eselsbergstraße. Der Polizeiposten Ulm-Eselsberg (Tel. 0731/5501950) nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen. Sie schätzt den Schaden auf 1.600 EUR.

