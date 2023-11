POL-SI: Verkehrsunfall zwischen Fischelbach und Mandeln - Junger Mann verstirbt noch an der Unfallstelle

57072 Siegen (ots) - Am 31.10.2023, gegen 18:45 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Bereich der Rosterstraße in Siegen. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte es in einer Wohnung des Hauses. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Zwei Bewohner des Hauses wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache ...

