Ulm (ots) - Kurz vor 19 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Twingo die Bühlstraße in Gerhausen. Er wollte in die Beininger Straße einfahren, um auf die Hauptstraße zu gelangen. Ein von links kommender Pedelec-Fahrer wollte von der Straße Unter dem Schillerstein ebenfalls in die Beininger Straße einfahren. ...

mehr