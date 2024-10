POL-DH: --- Bassum - Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Diepholz (ots) - Brockum - Einbruch in Firma Am späten Sonntagabend gegen 21.20 Uhr sind mehrere unbekannte Täter über den Zaun auf das Gelände eines Schrott- und Metallhandels im Gewerbering geklettert. Auf dem Gelände öffneten sie gewaltsam ein Fenster des Firmengebäudes. Im Gebäude entwendeten die Täter aus einem Schrank Bargeld in noch unbekannter Höhe. ...

