POL-DH: --- Brockum, Einbruch in Firma - Syke, Pkw landet am Baum im Graben, drei Verletzte

Brockum - Einbruch in Firma

Am späten Sonntagabend gegen 21.20 Uhr sind mehrere unbekannte Täter über den Zaun auf das Gelände eines Schrott- und Metallhandels im Gewerbering geklettert. Auf dem Gelände öffneten sie gewaltsam ein Fenster des Firmengebäudes. Im Gebäude entwendeten die Täter aus einem Schrank Bargeld in noch unbekannter Höhe. Ein Tresor versuchten sie zu öffnen, was nicht gelang bzw. wobei sie eventuell gestört wurden. Ein Zeuge hatte etwas, für ihn Verdächtiges, beobachtet und die Polizei alarmiert. Als die Polizei kurze Zeit später eintraf, waren die Einbrecher bereits geflüchtet. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich, unter der Tel. 05441 / 9710, zu melden.

Diepholz - Fahrraddiebstahl

Aus einem überdachten Fahrradständer in der Lange Straße, Höhe Nr. 12, haben Unbekannte am Sonntag zwischen 15.30 Uhr und 17.45 Uhr zwei hochwertige Fahrräder entwendet. Die beiden Räder im Wert von zusammen 9500 Euro waren verschlossen im Fahrradständer abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Syke - Pkw im Graben, drei Verletzte

Beim Abbiegen von der Barrier Straße (Bundesstraße 6) nach rechts in die Landesstraße 340 geriet ein 20-jähriger Fahrer mit seinem Pkw ins Schleudern, fuhr in einen Graben und schließlich gegen einen Baum. Bei dem Verkehrsunfall am späten Sonntagabend gegen 22.30 Uhr wurde der 20-Jährige und seine beiden 16-jährigen Mitfahrer leicht verletzt. Sie alle versorgte der Rettungsdienst. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

