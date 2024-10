Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Stuhr - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit Folgeunfall gesucht

Diepholz (ots)

Drebber - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Donnerstagmorgen, gegen 07:50 Uhr, befuhr ein 45-Jähriger aus Sottrum mit seinem Mercedes Sprinter die B51 in Drebber in Fahrtrichtung Diepholz. In Höhe der Einmündung Oehlener Weg beabsichtigte er nach links abzubiegen. Hinter ihm fuhr außerdem ein 22-Jähriger Pkw-Führer aus Hellwege und eine 24-Jährige mit ihrem Pkw Peugeot. Während des Abbiegevorganges setzte die 24-Jährige aus Barnstorf zum Überholen an und übersieht den abbiegenden Mercedes Sprinter, wodurch es zum Zusammenstoß kommt. Der 45-Jährige und die 24-Jährige werden durch den Aufprall leichtverletzt. Die Barnstorferin wurde mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entsteht ein Schaden von ca. 12.500 Euro.

Syke - Fahrraddiebstahl

Am Dienstag, 15.10.2024, zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr entwendete unbekannter Täter ein in der Bahnhofstraße in Twistringen vor einer Haustür abgestelltes Pedelec. Das graue Pedelec der Marke Riese und Müller war mit einem Schloss gesichert. Wer Angaben zum Verbleib des Fahrrades oder einem Täter machen kann meldet sich bitte bei der Polizei in Twistringen unter 04243 970570.

Stuhr - Verkehrsunfallflucht mit Folgeunfall

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 22:00 Uhr und 00:40 Uhr, befuhr der Unfallverursacher die Delmenhorster Straße in Richtung Seckenhausen, überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte dabei mit zwei Verkehrsschildern. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern. Von den Verkehrseinrichtungen sind dadurch Teile auf die Fahrbahn geraten, welche wiederum von einer weiteren 30-Jährigen Verkehrsteilnehmerin übersehen wurden. Die 30-Jährige hat diese überfahren und zog sich dadurch ein Loch in einem der beiden Vorderreifen zu. An dem Pkw sowie der Verkehrsinsel entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe unter 0421 80660 zu melden.

