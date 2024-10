Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Diebstahl aus Pkw - Weyhe, Diebstahl eines Pkw - Bassum, Parkplatz Unfallflucht ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Diebstahl aus Pkw

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte aus einem Pkw das Multimediasystem und das Armaturenbrett ausgebaucht und entwendet. Der Pkw BMW stand am Straßenrand der Moordeicher Landstraße in Höhe der Haus Nr.9. Die Diebe entwendeten zudem eine Tüte mit Kleidung, bevor sie unerkannt flüchteten. Der Schaden beträgt mindestens 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Weyhe - Diebstahl eines Pkw

Einen Pkw Hyundai Tucson haben Unbekannte in der Zeit von Dienstag, 18.00 Uhr, bis Mittwoch, 05.45 Uhr, entwendet. Das Fahrzeug stand auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand in der Meyerstraße. Der Schaden beträgt rund 20000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Bassum - Pkw beschädigt und geflüchtet

Ein bislang Unbekannter hat auf dem Lidl-Parkplatz in der Bremer Straße einen geparkten Mercedes beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Mercedes war am Mittwochvormittag von 10.15 Uhr bis 10.45 Uhr während des Einkaufens auf dem Parkplatz abgestellt. Der Unbekannte muss beim Ein- oder Ausparken den Pkw beschädigt haben. Er flüchtete anschließend, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Mercedes entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell