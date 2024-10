Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Polizei findet illegale Cannabis Großplantage, Festnahmen - Stuhr und Twistringen, Vorfahrtsunfälle mit Verletzten ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Polizei findet illegale Cannabis Großplantage / Festnahmen

Am Montagvormittag hat die Polizei in Weyhe, Ortsteil Jeebel, bei einer Durchsuchung eines Einfamilienhauses eine illegale Cannabis Großplantage entdeckt. Hinweise hatten die Polizei auf die möglichen Pflanzen und mehrere Personen in dem älteren Wohnhaus aufmerksam gemacht. Auf Anordnung eines Richters durchsuchte die Polizei am Montagvormittag das Gebäude. Neben einer Großplantage mit ca. 500 Cannabis Pflanzen konnten auch vier Männer im Alter von 21 bis 33 Jahren angetroffen und festgenommen werden. Die Männer wurden zur Vernehmung und weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Nach einer Nacht im polizeilichen Gewahrsam und Abschluss der Maßnahmen wurden alle vier Männer wieder entlassen. Die Cannabis Pflanzen und weiteres Arbeitsmaterial hat die Polizei sichergestellt.

Stuhr - Vorfahrtsunfall mit zwei Verletzten

An der Kreuzung Neukruger Straße / Zollstraße wurden am Dienstagmittag gegen 12.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall zwei Pkw-Fahrer leicht verletzt. Ein 29-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Zollstraße und wollte an der Kreuzung die Neukruger Straße überqueren. Hierbei übersah er den Pkw einer 38-jährigen Fahrerin, die die Neukruger Straße befuhr. Beide Pkw kollidierten und beide Fahrer verletzten sich leicht. Der Pkw des 29-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt rund 22000 Euro.

Twistringen - Vorfahrtsunfall mit Verletzten

Am Dienstagvormittag gegen 10.10 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Wildeshhauser Straße / Westerstraße insgesamt drei Personen leicht verletzt. Ein 65-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Westerstraße und übersah an der Kreuzung zur Wildeshauser Straße den Pkw einer 29-jährigen Fahrerin. Diese befuhr die Wildeshauser Straße in Richtung Stadtmitte Twistringen. Beide Pkw kollidierten und beide Fahrer verletzten sich leicht. Auch die 61-jährige Beifahrerin im Pkw des 65-Jährigen wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst übernahm die Versorgung. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell