BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet zwei Gesuchte am Bahnhof Greven

Mülheim an der Ruhr - Bochum (ots) - Am Donnerstagabend (28. Dezember) soll eine Frau einer Jugendlichen in Mülheim an der Ruhr das Mobiltelefon entwendet haben. Bundespolizisten stellten die Tatverdächtige. Gegen 19:45 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Hauptbahnhof Mülheim an der Ruhr. Währenddessen kam eine 17-Jährige auf die Beamten zu und ...

