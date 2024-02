POL-PPTR: Fußballspiel und Demonstration am Sonntag in Trier

Trier (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Montag, 19. Februar, auf Dienstag, 20. Februar, zwischen 18 Uhr und 8 Uhr, in einem Geschäftsgebäude in der Trierer Hosenstraße die jeweiligen Eingangstüren zu zwei Firmen gewaltsam aufzuhebeln. Der Zutritt in die Räumlichkeiten gelang den Tätern jedoch nicht. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290 Rückfragen ...

