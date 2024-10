POL-DH: --- Landkreis - Polizei kontrolliert ca. 2000 Fahrzeuge

Diepholz (ots) - Syke - Einbruch in Imbiss In der Nacht zum Montag zwischen 00.30 Uhr und 03.00 Uhr sind Unbekannte in einen Imbiss in der Barrier Straße (Bundesstraße 6) eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Seitenfenster und gelangten so ins Innere. Mit Bargeld und einem Kasseneinsatz flüchteten die Täter anschließend unerkannt. Hinweise nimmt die ...

