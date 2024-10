Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Einbruch in Imbiss - Bassum, Brand eines Radladers ---

Diepholz (ots)

Syke - Einbruch in Imbiss

In der Nacht zum Montag zwischen 00.30 Uhr und 03.00 Uhr sind Unbekannte in einen Imbiss in der Barrier Straße (Bundesstraße 6) eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Seitenfenster und gelangten so ins Innere. Mit Bargeld und einem Kasseneinsatz flüchteten die Täter anschließend unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Bassum - Brand eines Radladers

Am Sonntagnachmittag gegen 18.00 Uhr geriet in Bassum, Wiebusch, ein Radlader in Brand. Während Landschaftsarbeiten bemerkte der Fahrer zunächst Qualm und kurz danach Feuer an seinem Radlader. Er ließ das Fahrzeug stehen und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Durch das Feuer entstand ein Schaden von rund 12000 Euro.

Sulingen - Diebstahl aus Pkw

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte aus einem Pkw eine Tasche mit sämtlichen Papieren, Bargeld und Karten entwendet. Das Fahrzeug, ein Dacia Duster, parkte im Amselweg. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

