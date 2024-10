Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lemförde, Ladendiebe leisten Widerstand - Rehden, Pkw überschlägt sich, Fahrer versteckt mögliches Diebesgut ---

Diepholz (ots)

Lemförde - Ladendiebe leisten Widerstand

In Lemförde leisteten zwei 32-jährige Ladendiebe am Donnerstagmittag bei ihrer Festnahme Widerstand. Zuvor musste ein Ladendetektiv Pfefferspray einsetzen. Gegen 12.15 Uhr hatten die zwei Männer mehrere Getränkedosen an der Kasse des Edeka-Marktes in der Burgstraße bezahlt. Der Ladendetektiv hatte aber beobachtet, wie die Männer mindesten eine Flasche Alkohol unter ihrer Jacke versteckten und nicht an der Kasse bezahlten. Als er die beiden Männer beim Verlassen des Marktes ansprach, regierten diese sehr aggressiv, bedrohten ihn und wurden sogar handgreiflich. Als der Detektiv Pfefferspray einsetzte, flüchteten beide Männer zu Fuß. Ihre Flucht dauerte nicht lange, denn die Polizei konnte beide in unmittelbarer Nähe zum Markt antreffen und festnehmen. Bei der Festnahme leisteten beide Männer Widerstand und waren insgesamt sehr aggressiv. Die Polizei brachte die beiden 32-Jährigen zur Dienststelle. Da sie unter Alkoholeinfluss standen, mussten beide eine Blutprobe abgeben.

Rehden - Pkw überschlägt sich, Fahrer versteckt mögliches Diebesgut

Am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr befuhr ein 38-jähriger Pkw-Fahrer die Nienburger Straße (B 214) von Diepholz in Richtung Barver. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er nach links auf den Gegenfahrstreifen. Als er sein Fahrzeug ruckartig nach rechts zurücklenkte, geriet er nach rechts von der Straße ab, touchierte einen Baum und überschlug sich. Der 38-jährige Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt. Ersthelfer waren schnell am Unfallort. Der 38-jährige Fahrer verhielt sich bis zum Eintreffen der Polizei aber merkwürdig. Er nahm zwei Taschen aus dem Pkw und wollte sie im Gebüsch verstecken. Als die Polizei eintraf, zeigten Zeugen ihnen die versteckten Taschen. In den Taschen befanden sich Schachteln Zigaretten und diverse Elektrogeräte. Zu der Herkunft machte der Fahrer keine Angaben. Die Polizei hat die Taschen sichergestellt und prüft die Herkunft des Inhaltes. Da der 38-Jährige unter Drogeneinfluss stand, wurde er zur Dienststelle transportiert und eine Blutprobe entnommen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell