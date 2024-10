POL-DH: --- Marl - Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Diepholz (ots) - Sulingen und Affinghausen - Transporter aufgebrochen Insgesamt sechs Transporter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in Affinghausen und Sulingen aufgebrochen worden. In Affinghausen wurde ein Seitenfenster eines Transporters in der Eichenstraße zerstört. In Sulingen öffneten die Täter ...

