Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbrüche in Stuhr und in Syke ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Einbruch in Firma

In der Zeit von Dienstag letzter Woche bis Sonntagmorgen sind Unbekannte in eine Firma in Brinkum-Nord, Gottlieb-Daimler-Straße, eingebrochen. Über das Firmengelände gelangten sie zur Halle, wo sie ein Metallschiebetor gewaltsam öffneten. In der Halle entwendeten sie Bargeld aus einem Kaffeeautomaten, bevor sie das Büro aufsuchten. Hier entwendeten sie ein Laptop und flüchteten unerkannt vom Tatort. Der Schaden beträgt ca. 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Syke - Einbruch in Wohnung

In der Waldstraße haben unbekannte Täter versucht in der Nacht zu Sonntag gegen 04.00 Uhr in eine Wohnung im ersten Stock eines Wohnhauses einzubrechen. Nachdem sie ins Treppenhaus gelangt waren, öffneten sie gewaltsam eine Wohnungstür im ersten Stock. Ob sie dabei gestört wurden, oder die Bewohner aufgewacht und sich bemerkbar gemacht haben, steht nicht fest, jedoch sind die Täter geflüchtet. Ob sie aus dem Eingangsbereich der Wohnung etwas entwendet haben, steht nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

