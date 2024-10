Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke - Verfolgungsfahrt endet mit Verkehrsunfall, Polizei überwältigt Flüchtenden ---

Diepholz (ots)

Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei im Stadtgebiet Syke endete am Freitagabend gegen 21.00 Uhr mit einem Verkehrsunfall. Bei dem Unfall wurden zwei Personen, darunter ein Polizeibeamter, verletzt, drei Pkw, darunter ein Streifenwagen, beschädigt und Außenbestuhlung einer Gaststätte beschädigt.

Eine Polizeistreife wollte gegen 21.00 Uhr im Stadtgebiet Syke einen Pkw Volvo und dessen Fahrer zur Kontrolle anhalten. Das Haltsignal ignorierte der Fahrer und gab Gas. Die Polizei folgte dem Flüchtenden in einigem Abstand und versuchte durch Blaulicht und Martinshorn den Flüchtenden zu Anhalten zu bewegen. Der aber flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit weiter. In der Straße Am Düngel (30er Zone) beschädigte er einen geparkten Pkw. Auch das hielt ihn nicht von einer weiteren Flucht ab. Als ein zweiter Streifenwagen ihm in der Waldstraße den Weg versperrte, versuchte er auszuweichen, touchierte dabei den Streifenwagen und landete selbst in der Außenbestuhlung und an der Hauswand einer Gaststätte. Gäste wurden dabei nicht gefährdet.

Nach dem Unfall versuchte der 52-jährige Syker weiter zu flüchten, konnte aber von der Polizei überwältigt und festgenommen werden. Bei dem Verkehrsunfall erlitt der flüchtende Fahrer leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Auch ein Polizeibeamter verletze sich leicht, konnte aber seinen Dienst weiter ausführen.

Der Grund für die Flucht war schnell gefunden. Der 52-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand erheblich unter Alkoholeinfluss, ein Test ergab 1,9 Promille. Durch seine Flucht kommen noch Straßenverkehrsgefährdung und Widerstand gegen Polizeibeamte hinzu.

An den drei Fahrzeugen und der Außenbestuhlung entstand zusammen hoher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell