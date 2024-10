Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Erhitztes Öl führt zu Küchenbrand - Weyhe, Einbruch in Bäckereifiliale ---

Diepholz (ots)

Syke - Küchenbrand

Erhitztes Öl löste am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr in einem Einfamilienhaus in Syke, Plackenstraße, einen Feuerwehreinsatz aus. Als das erhitzte Öl eine Flamme bildete und ein Bewohner einen Löschversuch startete, gab es eine Stichflamme. Der 23-jährige Bewohner wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Küche schnell löschen. Die gesamte Wohnung war anschließend stark verrußt und ist zunächst nicht bewohnbar.

Weyhe - Einbruch in Bäckerei

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zum Freitag gegen 01.10 Uhr durch ein Fenster in eine Bäckereifiliale in der Dreyer Straße eingebrochen. Der Täter gelangte durch den Verkaufsraum in das Büro der Filiale. Hier entwendete er mehrere Banderolen Wechselgeld, bevor er unerkannt flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Rotlicht missachtet und Verkehrsunfall verursacht

Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer ist am Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr auf der Bundesstraße 6 an der BAB Auffahrt Richtung Hamburg verunfallt. Er befuhr zunächst den Fahrstreifen geradeaus. Als er seinen Irrtum bemerkte, wechselte er ruckartig nach links auf die Abbiegespur Richtung BAB. Trotz Rotlicht zeigender Lichtzeichenanlage bog er nach links in Richtung BAB ab. Er übersah dabei den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Pkw einer 48-jährigen Fahrerin. Die 48-Jährige wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. An beiden Pkw entstand ein Schaden von zusammen ca. 19000 Euro.

