POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 02.10.2024

Stuhr-Brinkum - Polizei Weyhe kontrolliert Transporter mit mutmaßlichem Diebesgut

Durch eine Streifenwagenbesatzung des PK Weyhe konnte am Dienstag, gegen 23:50 Uhr, im Bereich der Carl-Zeiss-Straße in Brinkum, ein Transporter festgestellt und kontrolliert werden. Auf der Ladefläche des Transporters entdeckten die Beamten ca. 30 Euro-Paletten. Der Fahrzeugführer sowie dessen Beifahrer waren in der Vergangenheit bereits mit Diebstählen von Euro-Paletten in Erscheinung getreten. Durch die Beamten werden die beiden Beschuldigten zwecks weiterer Maßnahmen zum Polizeikommissariat nach Weyhe verbracht. Das mutmaßliche Diebesgut kann durch die Beamten sichergestellt werden.

Varrel - Versuchter Diebstahl aus einem Bauernhaus

Durch zwei bislang unbekannte Täter wird in der Nacht von Dienstag, den 01.10.2024, auf Mittwoch, den 02.10.2024, ein Bauernhaus in der Straße "Auf der Loge" betreten. Der Hausbewohner wird, gegen 01:30 Uhr, durch die beiden unbekannten Personen in seinem Schlafzimmer geweckt, woraufhin die beiden Täter ohne Diebesgut aus dem Bauernhaus flüchten. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung durch eingesetzte Polizeikräfte verläuft ohne weitere Erkenntnisse. Hinweise aus der Bevölkerung werden durch das Polizeikommissariat Sulingen unter der Telefonnummer 04271-9490 entgegengenommen.

Martfeld - Wohnungseinbruchdiebstahl in der Straße An der Brake

In dem Zeitraum von Sonntag, den 29.09.2024, bis Dienstag, den 01.10.2024, dringen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Martfeld in der Straße An der Brake ein. Hierbei durchsuchen die Täter das Wohnhaus und erlangen diverses Diebesgut. Im Anschluss an die Tat entfernen sich die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei Syke bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 04242-9690.

Sulingen - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Ein 64-jähriger Fahrzeugführer befuhr am Dienstag, den 01.10.2024, gegen 16:35 Uhr, mit seinem Pkw die Straße Vorwohlde in Fahrtrichtung Sulingen. Der 64-jährige Fahrzeugführer musste verkehrsbedingt bremsen. Dies übersah ein hinter ihm fahrender 40-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw und fuhr auf den vor ihm fahrenden Pkw auf. Hierbei kam es zu Sachschaden an beiden Fahrzeugen. In dem Pkw des 40-jährigen Fahrzeugführers befand sich außerdem dessen 1-jähriger Sohn. Bei dem Verkehrsunfall wurden der 64-jährige Fahrzeugführer sowie das 1-jährige Kind leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung wurde der 1-Jährige in das Krankenhaus nach Vechta verbracht.

