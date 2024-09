Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Hüde - Pedelec-Fahrer tödlich verunglückt

Diepholz (ots)

Ein 87-Jähriger Fahrer eines Pedelecs ist am heutigen Nachmittag, gegen 15:55 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Hüde noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen verstorben.

Der 87-Jährige aus Lemförde befuhr den Radweg an der Düversbrucher Straße in Fahrtrichtung B51. Auf Höhe des Burlager Kirchwegs beabsichtigte er die Düversbrucher Straße zu überqueren. Hierbei übersah er einen 22-jährigen Pkw-Fahrer mit seinem Honda, der die Düversbrucher Straße in dieselbe Richtung befuhr. Bei der Kollision wurde der Lemförder so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 22-Jährige aus Hamm sowie zwei Mitinsassen blieben unverletzt.

Ein Rettungshubschrauber ist für die Versorgung des Pedelec-Fahrers im Nahbereich der Unfallstelle gelandet. Für die Rettungsmaßnahmen und die anschließende Unfallaufnahme wurde die Düversbrucher Straße voll gesperrt. Die Sperrung dauert derzeit noch an. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

