Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 29.09.2024

Diepholz (ots)

Stuhr - Versuchter Wohnungseinbruch

Im Zeitraum von Donnerstag, den 26.09.2024, bis Freitag, den 27.09.2024, haben bisher unbekannte Täter versucht, in ein Wohnhaus in der Bromberger Straße in Stuhr einzubrechen. Den Tätern gelingt es allerdings nicht, in das Haus einzudringen. Es wird angenommen, dass sich die Tat im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 10:00 Uhr zugetragen hat. Etwaige Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizei in Weyhe zu richten (Tel.: 0421/80660).

Weyhe - Diebstahl hochwertiger Felgen

In der Nacht von Freitag, den 27.09.2024, auf Samstag, den 28.09.2024, sind in Weyhe, in der Straße Im Mühlengrunde, vier Kompletträder von einem hochwertigen Fahrzeug entwendet worden. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 4000 EUR geschätzt. Etwaige Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizei in Weyhe zu richten (Tel.: 0421/80660).

Groß Lessen - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Am Sonntagmorgen, den 29.09.2024, kam es gegen 06.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Groß Lessen und Rathlosen. Ein 20-jähriger Ehrenburger war mit seinem Audi auf der Kreisstraße 1 unterwegs. Ausgangs einer Rechtskurve kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Straßenbaum und überschlug sich, sodass es auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer sowie seine 19-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000EUR. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,51 Promille.

Diepholz - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Samstag, den 28.09.24, kam es gegen 13:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Vechtaer Straße (B69, Bereich Ossenbeck). Hierbei handelte es sich um einen Auffahrunfall zwischen zwei Pkw in Fahrtrichtung Diepholz. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Durch diesen Unfall entwickelte sich ein Rückstau auf der Bundestraße. Dabei kam es gegen 13:20 Uhr zu einem Folgeunfall zwischen drei weiteren Fahrzeugen. Ein 48-jähriger Diepholzer erkannte dabei das Stauende nicht rechtzeitig und fuhr mit seinem Pkw auf den Wagen eines bereits wartenden 25-jährigen Mannes aus Vechta auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen seitlichen Acker geschleudert und der 25-Jährige sowie sein 40-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Im Anschluss stieß der 48-Jährige mit einem weiteren wartenden Pkw zusammen. Dessen Insassen, zwei Männer aus Diepholz (25 Jahre und 31 Jahre), wurden ebenfalls leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße einseitig gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell