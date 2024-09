Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Weyhe, Zeugen nach Pkw-Diebstahl gesucht

Diepholz (ots)

Weyhe - Diebstahl eines Pkw

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 21:00 Uhr haben Unbekannte in der Kirchweyher Straße einen Pkw Hyundai in grau entwendet. Der Pkw stand verschlossen auf einem Parkplatz mehrerer Mehrfamilienhäuser. Wer Hinweise zu dem Verbleib des Pkw machen kann, oder etwas beobachtet hat, wird gebeten die Polizei Weyhe unter 0421 80660 zu informieren.

Twistringen - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am 26.09.2024, gegen 18:10 Uhr, befährt ein 56-Jähriger aus Twistringen mit seinem Pkw Skoda die Industriestraße in Twistringen und beabsichtigt die Nienburger Straße zu passieren, um gerade aus in die Julius von Liebig Straße zu fahren. Hierbei übersieht er die von rechts kommende vorfahrtsberechtigte 24-Jährige aus Dahlenburg mit ihrem Pkw Opel. Durch den Zusammenstoß wird die 24-Jährige leichtverletzt und es entsteht ein Sachschaden von ca. 5500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell