Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Weyhe, Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Autofahrer

Ein 59-Jähriger aus Tangerhütte fährt mit einem VW Transporter auf der Sulinger Straße in Bruchhausen-Vilsen hinter dem landwirtschaftlichen Gespann eines 29-Jährigen aus Syke. Beide fahren in Fahrtrichtung Sulingen. Kurz vor der Einmündung zur Engeler Straße überholt der 59-Jährige das landwirtschaftliche Gespann. Zeitgleich biegt eine 35-Jährige mit ihrem VW von der Engeler Straße nach rechts in die Sulinger Straße ein und es kommt zur Kollision mit dem im Überholvorgang befindlichen Transporter. Durch den Aufprall kommt es anschließend noch zu einem Zusammenstoß zwischen dem Transporter und dem langwirtschaftlichen Gespann. Der 59-Jährige wird durch den Unfall schwer- und die 35-Jährige leichtverletzt. Der Fahrer aus Tangerhütte wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An allen Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 33.650 Euro.

Weyhe - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwochnachmittag, gegen 16:25 Uhr, befährt ein 21-Jähriger aus Weyhe mit seinem Renault die Sudweyher Straße in Weyhe in Fahrtrichtung Barrien. In einer Rechtskurve kommt ihm ein Lkw entgegen, welcher in der Kurve in den Gegenverkehr gelangt. Dadurch musste 21-Jährige ausweichen, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert dort mit einem Verkehrszeichen sowie einem Leitpfosten. Anschließend entfernt sich der Lkw-Fahrer, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Nach Angaben des 21-Jährigen dürfte es sich bei dem Lkw um einen 7,5-Tonner ohne Anhänger handeln. Weitere Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Weyhe unter 0421 80660 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell