POL-DH: --- Landkreis - Schwerpunktkontrolle Aggression im Straßenverkehr

In der Zeit vom 16.09.24 bis zum 22.09.24 beteiligte sich die Polizei im Landkreis Diepholz an einer länderübergreifenden Kontrolle (RoadPol) im Straßenverkehr. Unter der Überschrift "Safety Days" standen in der Woche Aggressionsdelikte im Fokus der Kontrollen. Aber auch die Geschwindigkeit, als eine der Hauptunfallursachen, Junge Fahrer, Alkohol und Betäubungsmittel sollten kontrolliert werden.

Im Ergebnis standen zwei Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss und drei unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Sie alle mussten eine Blutprobe abgeben und ihre Weiterfahrt war zu Ende. In einem Fahrzeug konnte die Polizei zudem mehrere Gramm Betäubungsmittel sicherstellen. Insgesamt fünf Verkehrsteilnehmer waren ohne Führerschein unterwegs. Auch fünf Teilnehmer am Straßenverkehr begingen Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Sie waren mit einem E-Scooter, ohne Versicherung, unterwegs. Bei einem Pkw-Fahrer wurde während der Kontrolle eine Schreckschusspistole im Pkw gefunden. Die Polizei stellte die Pistole sicher und der Fahrer bekommt eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Bei vielen Kontrollen stand das aufklärende Gespräch im Vordergrund, noch bevor es zum einem Verkehrsverstoß gekommen war.

Die Polizei im Landkreis Diepholz wird sich auch zukünftig an länderübergreifenden Kontrollen beteiligen.

