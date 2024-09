Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Varrel bei Sulingen, Mülltonnenbrand beschädigt Wohnhaus - Diepholz, Diebstahl eines Pkw ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Diebstahl eines Pkw

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte in Diepholz, Philosophenweg, einen Pkw Mercedes entwendet. Der Pkw stand verschlossen auf dem Parkstreifen vor dem Friedhof. Wer Hinweise zu dem Verbleib des Pkw machen kann, oder etwas beobachtet hat, wird gebeten die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu informieren.

Kirchdorf - Diebstahl aus Pkw

Aus einem auf dem Heideparkplatz in der Kuppendorfer Straße geparkten VW-Golf haben Unbekannte ein Portemonnaie mit Bargeld und Papieren entwendet. Das Fahrzeug war verschlossen am Sonntag zwischen 17.00 Uhr und 17.45 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 /9490, entgegen. Die Polizei bittet, um solchen Diebstählen vorzubeugen, keine Wertsachen offen im Fahrzeug liegen zu lassen. Das gilt auch, wenn man nur kurz das Fahrzeug verlässt. Weiter Hinweise: www.polizei-beratung.de

Varrel (bei Sulingen) - Brennende Mülltonnen beschädigen Wohnhaus

Aus noch unbekannten Gründen gerieten Mülltonnen in der Ströher Straße in Brand und beschädigten ein Wohnhaus. Der Brand wurde am Sonntag gegen 13.30 Uhr entdeckt. Das Feuer, in den am Haus stehenden Mülltonnen, konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Dennoch wurden die Hausfassade und den Dachgiebel beschädigt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von ca. 30000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell