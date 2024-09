Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 21.09.2024

Diepholz (ots)

Sulingen - Verkehrsunfall mit schwer verletzten Pedelec-Fahrer

Am 20.09.2024 gegen 08:50 Uhr kam es auf der Landesstraße 202 in Sulingen in Höhe der Einmündung zur Nordumgehung zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec-Fahrer. Der 83jährige Pedelec-Fahrer aus Schwaförden beabsichtigte an der Einmündung die Landesstraße 202 zu queren, um seine Fahrt auf der Nordumgehung fortzusetzen. Dabei übersah er den bevorrechtigten Fahrzeugführer (63 Jahre aus Bremen) eines Pkw (Opel, DEL-...), der die Landesstraße befuhr. In Folge des Zusammenstoßes beider Fahrzeuge wurde der Pedelec-Fahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 6.200 Euro geschätzt.

Rehden/Hemsloh - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Pedelec-Fahrer

Am 20.09.2024 kam es gegen 16:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec-Fahrer im Einmündungsbereich der Mackenstedter Straße zur B214. Der bislang unb. Pkw-Fahrer beabsichtigte dabei, aus der Mackenstedter Straße auf die B214 einzufahren. Dabei übersah er den querenden, bevorrechtigten 84-jährigen Hemsloher mit seinem Pedelec, welcher bei dem Zusammenstoß verletzt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Diepholz unter der Telefonnummer 05441-9710 entgegen.

Hüde - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 20.09.2024, gegen 18:06 Uhr, beabsichtigte ein 66-Jähriger Bochumer mit seinem Transporter aus einer Parklücke an der Straße Zum Fischerhafen zu rangieren. Dabei beschädigte der Mann zwei weitere Fahrzeuge, sodass ein Sachschaden von ca. 4500 Euro entstand. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem Mann eine Atemalkoholkonzentration von 0,65 Promille festgestellt werden. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Bassum - Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, gegen 00:46 Uhr, wurde durch die Polizei im Mühlenweg in Bassum ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Kirchseelte kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde durch die Beamten ein starker Alkoholgeruch sowie ein unsicherer Gang festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,01 Promille. Aufgrund der Alkoholisierung wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt.

Asendorf - Schwerer Verkehrsunfall mit Krad

Am 20.09.24, gegen 15:40 Uhr, befuhr ein 51-Jähriger aus Thüringen mit einem Sattelschlepper die B6 aus Bremen kommend in Fahrtrichtung Asendorf. In Höhe der Alten Heerstraße beabsichtigte dieser einen vor ihm fahrenden Trecker zu überholen und scherte aus. Der hinter ihm fahrende 79-jährige Motorradfahrer aus Bruchhausen-Vilsen, welcher ebenfalls überholte, musste hierdurch dem Anhänger des Sattelschleppers ausweichen und verlor die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und anschließend einem Krankenhaus zugeführt.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall

Am Freitag, gegen 22:00 Uhr, befuhr ein 32-jähriger PKW-Fahrer aus Bruchhausen-Vilsen die Sulinger Straße aus Bruchhausen-Vilsen kommend in Fahrtrichtung Engeln. Eine 67-jährige PKW-Fahrerin aus Freistatt, welche in dem Moment von der Alten Dorfstraße kommend auf die Sulinger Straße, ebenfalls in Fahrtrichtung Engeln, einbog, übersah den vorfahrtsberechtigen Audi A5. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden von 11.500 Euro entstand. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell