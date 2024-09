Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Pedelec-Fahrerin verletzt und geflüchtet - Twistringen, Diebstahl eines Transporters - Syke, Räder Diebstahl ---

Diepholz (ots)

Diepholz - 17-Jährige verletzt und geflüchtet

Am Donnerstagmorgen gegen 06.40 Uhr wurde eine 17-jährige Pedelec-Fahrerin am Kreisverkehr Auf dem Esch bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie befuhr mit ihrem Pedelec im Bereich des Fußgängerüberweges den Kreisverkehr in Richtung Hindenburgstraße, als ein unbekanntes Fahrzeug in den Kreisverkehr einfuhr und mit ihr kollidierte. Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die 17-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei sucht den Unfallverursacher und bittet ihn, sowie auch Zeugen, sich unter Tel. 05441 / 9710 zu melden.

Twistringen - Transporter entwendet

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in Twistringen, Am Osterkamp, einen Mercedes Transporter entwendet. Im Zeitraum von 21.30 Uhr bis 07.50 Uhr wurde der mit Werkzeugen beladene Transporter aufgebrochen und entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, entgegen.

Syke - Räder abmontiert und entwendet

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte durch den Zaun auf das Außengelände eines Autohauses im Ristedter Weg gelangt. Von insgesamt drei Pkw montierten die Täter die kompletten Räder ab. Vermutlich wurden sie bei der Tat gestört und flüchteten mit den bis dahin abmontierten Rädern. Der Schaden beträgt mindestens 15000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

