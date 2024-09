Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Diebstahl aus Wohnhaus und Unfallflucht - Syke, Pkw und Trecker kollidieren beim Abbiegen ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Diebstahl aus Wohnhaus

In Kirchweyhe, Am Dobben, nutzte ein unbekannter Täter eine günstige Gelegenheit, um unerkannt in ein Wohnhaus zu gelangen. Die Hausbewohnerin war am Mittwochnachmittag zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr im Graten mit Arbeiten beschäftigt. Der Unbekannte nutzte eine nicht verschlossene Tür zum Wintergarten und gelangte so ins Haus. Nachdem er mehrere Räume durchsucht hatte, flüchtete er auch unerkannt wieder. Ob der Täter Diebesgut erlangen konnte, steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Weyhe - Verkehrsunfallflucht

Eine 23-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Mittwochfrüh gegen 06.40 Uhr die Kirchweyher Straße in Richtung Leeste. Nachdem sie eine Baustelle passiert hatte, bremste ein vor ihr fahrender Pkw bis zum Stillstand ab, fuhr rückwärts gegen ihren Pkw BMW und bog dann ab in die Straße Dobbenweg und flüchtete. An ihrem Pkw BMW entstand Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Syke - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Trecker

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer landwirtschaftlichen Zugmaschine entstand am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr ein Schaden von rund 17000 Euro. Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Straße An der Beeke von Sudweyhe in Richtung Okel. Als er eine vor ihm fahrende landwirtschaftliche Zugmaschine überholen wollte, bog der 21-jährige Fahrer nach links ab, um in einen Feldweg zu fahren. Beide Fahrzeuge kollidierten und es entstand ein erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell