POL-DH: --- Sulingen, Auffahrunfall mit Folgen und Portemonnaie Diebstahl - Syke, Werkzeug Diebstahl ---

Syke - Werkzeug Diebstahl

Unbekannte sind im Laufe des Wochenendes von Freitag bis Montag durch den Zaun auf ein Firmengelände in der Boschstraße gelangt. Von dem Firmengelände entwendeten die Täter diverse Werkzeuge. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Sulingen - Pkw beschädigt und geflüchtet

Ein Pkw VW-Touran ist am Montagvormittag zwischen 07.30 Uhr und 12.10 Uhr auf dem Parkplatz am Promenadenweg 2-4 von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der Unbekannte den VW-Touran. Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Schaden am VW beträgt mindestens 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel 04271 / 9490, entgegen.

Sulingen - Portemonnaie Diebstahl

Ein unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit und entwendete aus dem geöffneten Kofferraum das Portemonnaie einer 67-Jährigen, als diese einen Teil ihrer Einkäufe auf der Rücksitzbank des Pkw verstaute. Der Diebstahl geschah am Montagmittag gegen 11.40 Uhr auf dem Parkplatz am E-Center in der Schützenstraße. Am Nachmittag meldete sich dann ein Mann bei der 67-Jährigen. Der Mann hatte das Portemonnaie in einem Mülleimer am Parkplatz gefunden. Alle Papiere und Karten waren noch vorhanden, lediglich das Bargeld fehlte. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Sulingen - Auffahrunfall mit Folgen

Am Montagnachmittag gegen 16.25 Uhr ist in der Lange Straße ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Unachtsamkeit auf den vor ihm stehenden Pkw aufgefahren und hat diesen auf den davor verkehrsbedingt stehenden Pkw einer 44-jährigen Fahrerin geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei jedoch Alkoholbeeinflussung bei der 44-Jährigen fest. Ein Test ergab eine Konzentration von 1,2 Promille. Die 44-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und danach auch ihren Führerschein. Der gesamte Schaden bei dem Auffahrunfall beträgt ca. 3000 Euro.

