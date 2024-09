Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Radfahrer bei Verkehrsunfall getötet ---

Diepholz (ots)

Ein 84-jähriger Fahrer eines Pedelecs ist am Sonntagmittag gegen 11.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Vechtaer Straße (B 69) noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Der Pedelec-Fahrer wollte aus der Straße Am Scharrelberg kommend die B 69 überqueren. Er übersah dabei einen 64-jährigen Motorrad-Fahrer, der die B 69 von Vechta Richtung Diepholz befuhr. Bei der Kollision Beider wurde der 84-jährige Pedelec-Fahrer so schwer verletzt, daß er an der Unfallstelle verstarb. Auch der 64-jährige Motorrad-Fahrer wurde schwer verletzt. Für die Versorgung der Verletzten wurden neben Notarzt und Rettungswagen auch zwei Rettungshubschrauber angefordert. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Motorrad-Fahrer in ein Krankenhaus. Der zweite Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Die B 69 musste für die Rettungsarbeiten und die anschließende Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell