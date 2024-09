Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 14.09.2024

Diepholz (ots)

Sulingen

Sudwalde - Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit vom 06.09. bis zum 13.09.2024 drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Fasanenweg in Sudwalde ein. Die Täter durchsuchten das Haus und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrem Diebesgut. Hinweisgeber oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter 04271/949-0 zu melden.

