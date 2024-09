Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Diebstahl Kabeltrommeln und Stromgeneratoren - Barnstorf, Diebstahl eines Absturzgitters ---

Stuhr - Diebstahl vom Firmengelände

Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag letzter Woche, gegen 03.50 Uhr, auf ein Firmengelände in der Johannes-Kepler-Straße eingedrungen und haben aus einem Container und einem Transporter Kabeltrommeln und Stromgeneratoren entwendet. Der genaue Zeitpunkt ließ sich durch eine Kamera bestimmen. Die Aufnahmen daraus werden ausgewertet. Der Schaden beträgt über 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Varrel (bei Sulingen) - Lkw landet im Graben

Ein Lkw ist am Dienstag gegen 09.40 Uhr auf der Landesstraße 347 zwischen Varrel und der B 214 von der Straße abgekommen und im weichen Seitenraum / Graben gelandet. Zuvor musste der 32-jährige Lkw-Fahrer einem Fahrzeug ausweichen, was im Gegenverkehr über die Fahrbahnmitte auf seiner Fahrspur fuhr. Beim Ausweichen verlor er die Kontrolle und geriet in den Seitenraum. Das unbekannte Fahrzeug flüchtete unerkannt. Der Lkw musste aufwendig mit einem Kran geborgen werden. Der Schaden beträgt ca. 5000 Euro.

Barnstorf - Absturzgitter entwendet

Unbekannte haben am Montag in der Zeit von 00 Uhr bis 13.30 Uhr am Bahnhofsgebäude in Barnstorf ein Gitter was zur Absturzsicherung angebracht war entwendet. Der Schaden beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, entgegen.

Diepholz - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall in der Steinfelder Straße Einmündung Moorhäuser Straße sind am Dienstag gegen 16.20 Uhr insgesamt drei Personen verletzt worden. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer wollte aus der Moorhäuser Straße nach links auf die Steinfelder Straße (B 214) einbiegen. Zeitgleich bog eine 58-jährige Pkw-Fahrerin von der B 51 nach rechts auf die B 214 und beide Pkw kollidierten. Die 58-jährige Fahrerin, der 23-jährige Fahrer und sein 43-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Schaden beträgt ca. 12000 Euro.

