POL-ME: 79-Jährige Pedelec-Fahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt - Hilden - 2404020

In Hilden ist am Sonntag (7. April 2024) eine 79 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Folgendes war geschehen:

Gegen 17:45 Uhr befuhr eine 44-Jährige mit ihrem Peugeot die Reisholzstraße in Richtung Niedenstraße. Auf Höhe der Kreuzung Reisholzstraße / Forststraße kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto und einer Pedelec-Fahrerin, die die Forststraße in Richtung Daimlerstraße befuhr. Nach aktuellem Ermittlungsstand missachtete die 79-jährige Hildenerin die Vorfahrt der Peugeot-Fahrerin und wurde durch den Zusammenprall zu Boden geschleudert. Schwer verletzt wurde sie von alarmierten Rettungskräften in einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von circa 3000 Euro.

