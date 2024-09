Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 84jährige bei versuchtem Handtaschenraub in Heessen leicht verletzt, Tatverdächtiger festgenommen.

Hamm (ots)

Opfer eines versuchten Raubes wurde eine 84jährige am 31. August um 11:20 Uhr. Die Seniorin hielt sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Ahlener Straße auf. Die Geschädigte lud zunächst ihren Einkauf in ihr Fahrzeug ein. Als sie sich kurzzeitig von diesem Fahrzeug entfernte, griff ein 51jähriger Tatverdächtiger durch die Beifahrertür ins Fahrzeuginnere und nahm ihr Mobiltelefon an sich. Die Geschädigte bemerkte daraufhin den Tatverdächtigen. Der auf frischer Tat Betroffene überreichte der 84jährigen ihr Handy und flüchtete zunächst. Kurze Zeit später kehrte er zurück und versuchte, der 84jährigen die Handtasche zu entreißen, welche sie am Körper trug. Das Entreißen misslang. Der Tatverdächtige ließ jedoch nicht ab und griff nach einer zweiten Tasche, welche die Geschädigte mitführte. Hierbei umklammerte er die Seniorin. Aufmerksame Zeugen, welche auf das Geschehen aufmerksam wurden, griffen ein und konnten den 51jährigen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Dieser wurde vorläufig festgenommen und mit dem Ziel der Vorführung vor den zuständigen Haftrichter dem Polizeigewahrsam zugeführt. Gegen den Tatverdächtigen wurden Strafverfahren wegen des Verdachtes des versuchten Raubes und versuchten Diebstahls eingeleitet. Die Geschädigte wurde durch die Tathandlung leicht verletzt. (nue)

