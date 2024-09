Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kupferdiebstahl bei Einbruch in eine Lagerhalle in der Rathenaustraße

Hamm (ots)

In eine Lagerhalle in der Rathenaustraße drangen unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 23. August, 13 Uhr bis Freitag, 30. August, 14 Uhr gewaltsam ein. An der Lagerhalle wurde zunächst die Eingangstür gewaltsam aufgehebelt. Innerhalb des Objektes wurden unter anderem Installationsleitungen durchtrennt und hierdurch erhebliche Mengen an Kupferleitung erbeutet. Ein Zeuge bemerkte die offenstehende Eingangstür und wurde auf den Einbruch aufmerksam. Die unbekannten Täter ließen zahlreiche Werkzeuge am Tatort zurück. Zeugenhinweise zu dem Einbruch und zu verdächtigen Personen werden bei der Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegengenommen. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell