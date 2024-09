Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kontrollen in der Innenstadt - Waffenverbotszone im Fokus

Bild-Infos

Download

Hamm-Mitte (ots)

Bereits zum dritten Mal an einem Wochenende im Monat August führte die Hammer Polizei auch in der Nacht von Freitag, 30. August, auf Samstag, 31. August, umfangreiche Kontrollen in der Innenstadt durch. Unterstützt wurde sie vom Kommunalen Ordnungsdienst.

Der Fokus der Kontrollen lag insbesondere auf Personenüberprüfungen in der seit dem 31. August geltenden Waffenverbotszone im Bereich der Südstraße und des Santa-Monica-Platzes.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 84 Personen und durchsuchten Bekleidung und mitgeführte Taschen nach Messern, Waffen oder weiteren gefährlichen Gegenständen.

Auf der Südstraße konnte bei einem 18-Jährigen ein Klappmesser in der Hosentasche aufgefunden und zum Zwecke der Einziehung sichergestellt werden. Der Heranwachsende aus Hamm erhielt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Waffenverbotszonenverordnung und muss mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Die Hammer Polizei wird auch künftig Personenkontrollen in dem ausgewiesenen Bereich durchführen und konsequent einschreiten.

Weitere Hinweise zur Waffenverbotszone, dem örtlichen und zeitlichen Geltungsbereich oder eine Auflistung der verbotenen Waffen, sind auf der Homepage der Polizei Hamm zu finden: https://hamm.polizei.nrw/artikel/waffenverbotszone

Weitere 51 Personenkontrollen zwischen 22 und 0 Uhr im Bahnhofsquartier und am Westentor führten zu einer Festnahme eines 40-Jährigen aus Berlin. Da gegen den Mann ein Haftbefehl der Berliner Staatsanwaltschaft bestand, musste er die Beamten auf die Wache begleiten.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell