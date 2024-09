POL-HAM: Polizei stellt Autoaufbrecher nach Verfolgung in Waldstück

Polizeipräsidium Hamm

Polizei stellt Autoaufbrecher nach Verfolgung in Waldstück

Hamm-Heessen

Ein 19-jähriger Tatverdächtiger konnte am Samstagmorgen, 31. August, nach einem Autoaufbruch und einer anschließenden Verfolgung in einem Waldstück am Sachsenweg festgenommen werden. Zuvor gab ein Polizeibeamter einen Warnschuss ab.

Gegen 5.55 Uhr bemerkte ein Zeuge bei der Rückkehr zu seinem BMW auf einem Parkplatz am Sachsenweg eine eingeschlagene Scheibe. Der mutmaßliche Autoaufbrecher befand sich auf der Rückbank seines Fahrzeugs. Als der Tatverdächtige den Besitzer wahrnahm, flüchtete er aus dem Auto und versteckte sich in einem nahegelegenen Buschwerk.

Die zwischenzeitlich alarmierten Polizeikräfte entdeckten den Mann, der daraufhin seine Flucht zu Fuß über das Gelände der Notunterkunft an der Alfred-Fischer-Halle fortsetzte. Während der Verfolgung konnte er im weiteren Verlauf von einem Waldhügel aus in einer Kuhle versteckt gesichtet werden.

Beim Annähern der Polizisten bewaffnete sich der Tatverdächtige mit einem Ast und baute sich bedrohlich auf, woraufhin ein Beamter mit seiner Dienstwaffe einen Warnschuss in das Erdreich abgab. Hierbei kam es zu keiner Gefährdung oder Verletzung.

Mit weiteren Einsatzkräften gelang es, den Flüchtigen einzukreisen und zu Boden zu bringen. Bei der Festnahme leistete er aktiv Widerstand. Er konnte gefesselt und dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 19-jährigen Algerier aus der nahegelegenen Notunterkunft.

Bei der Verfolgung verletzten sich der 19-Jährige und zwei Polizeibeamte leicht. Die Polizisten konnten ihren Dienst fortsetzen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.(hei)

