POL-PPTR: Sofortmeldung: Polizeieinsatz in Kövenig

Trier (ots) - Am Montag, 20. Mai, gegen 00:20 Uhr, attackierte ein bisher unbekannter Täter einen Taxifahrer in der Luxemburger Straße in Trier. Das spätere Opfer wurde in der Nacht als Taxifahrer zur Gaststätte "Lucky's Luke" gerufen, wo drei Männer ins Taxi einstiegen. Während der Fahrt griff der Beifahrer den Taxifahrer unvermittelt an. Er entwendete schließlich eine Geldmappe und zwei Handys aus dem Taxi und ...

mehr