POL-HAM: Verkehrsunfall - Motorradfahrer schwer verletzt

Am Samstag, 31. August, um 12.18 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Ahornallee bei dem ein 48-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Kradfahrer befuhr die Ahornallee in Richtung Osten. Er befand sich ungefähr in Höhe des Erika-Salomon-Weges als plötzlich ein vor ihm fahrender 76-jähriger Radfahrer vom rechten Fahrbahnrand auf eine Querungshilfe für Fußgänger fahren wollte, um die Straßenseite zu wechseln. Der Motorradfahrer konnte dem Radfahrer nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen beide Verkehrsteilnehmer stürzten. Durch den Sturz wurden der Motorradfahrer schwer und der Radfahrer leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den verunfallten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2.000 Euro. (hp)

