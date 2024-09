Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen - Pedelec-Fahrer schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

An der Einmündung Verdener Straße Nordumgehung Sulingen wurde heute Vormittag gegen 08.50 Uhr ein 83-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt.

Der 83-Jährige befuhr den Radweg an der Verdener Straße und fuhr laut Zeugen unvermittelt in Höhe der Einmündung Nordumgehung auf die Fahrbahn. Er übersah dabei den Transporter eines 63-jährigen Fahrers und beide kollidierten. Der 83-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Am Pedelec und Pkw entstand Sachschaden.

