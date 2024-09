Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Diepholz vom 22.09.2024

Diepholz (ots)

Drentwede - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Am Samstag, 21.09.2024, um 16:47 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers in Drentwede. Ein 27-jähriger Kradfahrer aus Visbek befuhr die Kreisstraße 33 aus Richtung Scharrel kommend in Fahrtrichtung Drentwede. In Höhe Sudholz durchfährt der Visbeker mit seinem Krad Ducati eine leichte Rechtskurve und kommt dabei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend prallt der Fahrzeugführer mit seinem Krad gegen einen Straßenbaum und zieht sich schwere Verletzungen zu. Am Kraftrad entsteht ebenfalls schwerer Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Der 27-jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Oldenburger Klinik geflogen. Die Unfallstelle blieb während der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt.

Aschen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am späten Samstagabend, 21.09.2024, um 23:41 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich der Lohner Straße (K 30) zur Vechtaer Straße (B 69)/Anhornweg ein Verkehrsunfall mit 10.000 Euro Sachschaden. Ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus Lohne befuhr mit seinem Pkw VW Tiguan, die Lohner Straße aus Richtung Lohne kommend in Richtung der B 69. Hierbei nahm der Lohner den Einmündungsbereich zur B 69 nicht wahr und fuhr mit hoher Geschwindigkeit ungebremst über die querende Bundesstraße. Hierbei prallte der 35-jährige mit seinem Pkw gegen ein Verkehrszeichen und kam anschließend auf einem angrenzenden Acker zum Stehen. Glücklicherweise befuhr zum Unfallzeitpunkt kein anderes Fahrzeug den genannten Kreuzungsbereich. Am Verkehrszeichen, der Ackerfläche und am Pkw entstand Sachschaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit.

Martfeld - Schwerer Verkehrsunfall

Am 21.09.24, gegen 17:10 Uhr, befuhr eine 54-jährige aus Martfeld mit ihrem PKW Polo UP die Verdener Straße innerhalb der Ortschaft Martfeld und beabsichtigt links in die Straße Holzmaase abzubiegen. Dabei übersieht sie den hinter ihr fahrenden 57-jährigen Kradfahrer aus Langwedel, welcher sich in dem Moment im Überholvorgang befindet, um den Pkw der 54-jährigen zu überholen. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der überholende Kradfahrer schwer verletzt wird. Die Führerin des VW Polo UP erleidet leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden von 7.000 Euro.

Weyhe - Zeugenaufruf zu Wohnungseinbruchdiebstahl

Im Tatzeitraum von Donnerstag, 19.09.2024 bis Samstag, 21.09.2024 hebelten bislang unbekannte Täter eine Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Warnkestraße auf. Anschließend verschafften sich die Täter Zugang in das Gebäude und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob Diebesgut erlangt wurde, konnte bislang nicht festgestellt werden. Zeugen werden gebeten, Hinweise dem Polizeikommissariat Weyhe (Tel.: 0421/80660) mitzuteilen.

Stuhr - Zeugenaufruf zu Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit von Samstag, 21.09.2024, 23:00 Uhr, bis Sonntag, 22.09.2024, 00:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus, indem sie eine Balkontür aufhebelten. Anschließend entwendeten die Täter Schmuck, Bargeld, Bekleidung, diverse Parfüms und einen Würfeltresor. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Hinweise werden beim Polizeikommissariat Weyhe (Tel.: 0421/80660) entgegengenommen.

Leeste - Wohnungseinbruch verhindert

Am Freitagabend, 20.09.2024, in der Zeit von 20:00 Uhr bis 20:15 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter durch Öffnen eines auf Kipp stehenden Fensters in ein Einfamilienhaus am Holzweg zu gelangen. Aufgrund einer vorhandenen Einbruchssicherung wurde sofort ein Alarm ausgelöst, sodass die Täter von einer Fortführung der Tatbegehung absahen und flüchteten. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat in Weyhe (Tel.: 0421/80660) zu melden.

Fahrenhorst - Zeugenaufruf zu Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstagnachmittag, 21.09.2024, in der Zeit von 14:15 Uhr bis 18:20 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter einen in der Hauptstraße, in Höhe der Einmündung zu Eulenstraße, abgestellten Audi A3. Hierbei wurde vermutlich mit einem spitzen Gegenstand der Lack an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat in Weyhe (Tel.: 0421/80660) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell